7 aprile: oggi si festeggia Sant’Ermanno

E’ il 97° giorno dell’anno, 14ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 268 giorni.

Santi del giorno

S. Giovanni B. De La Salle

S. Ermanno Giuseppe

S. Saturnino vesc.

Etimologia

Ermanno, personale in uso tra i Longobardi, compare in Italia solo agli inizi del X secolo. Deriva dal termine tedesco “heriman”, “uomo d’armi, guerriero”, latinizzato poi in “Hermannus”.



Proverbio del giorno

Aprile bagnato, raccolto assicurato.

Aforisma del giorno

Una pipa dà al saggio il tempo per riflettere, all’idiota qualcosa da mettere in bocca (Trischmann)

Accadde Oggi

1948 – L’ONU istituisce l’Organizzazione Mondiale della Sanità

1837 – Andersen pubblica “La sirenetta”

Sei nato oggi?

I nati il 7 aprile mettono in tutto ciò che fanno una dedizione energica ed entusiastica. Da bambini, i nati in questo giorno rischiano di sciupare gran parte della loro energia in ribellioni ma, anche se col tempo tendono a diventare sempre più assennati e meno avventati, la rabbia continua spesso a rappresentare un problema. Nelle relazioni sentimentali tendono di solito a sostenere molto il partner, aumentando la sua autostima; il pericolo è che il partner possa subire una sorta di dipendenza da questo entusiasmo e finisca per crollare se e quando questo viene a mancare. I nati il 7 aprile che riescono a vivere in pace con sé stessi hanno di solito una vita lunga e in buona salute; il pericolo è solo quello di “strafare” con il loro entusiasmo che potrebbe portarli anche a periodi di stress eccessivo.



Celebrità nate in questo giorno

1939 – Francis Ford Coppola

1964 – Russell Crowe

1954 – Ezio Greggio

1915 – Billie Holiday



Scomparsi oggi

1947 – Henry Ford