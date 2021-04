Ospedale di Vallo: convenzioni per due specialisti

VALLO DELLA LUCANIA. L’Asl Salerno stipula accordi con le aziende sanitarie napoletane per garantire specialisti a servizio dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Nelle ultime settimane, infatti, l’Asl unica salernitana ha siglato due convenzioni per specialisti in radiologia interventistica e un neuroradiologia. Nel primo caso l’Asl Salerno ha voluto garantire la continuità dell’attività di consulenza in radiologia interventistica per il trattamento del distretto carotideo, stenosi carotidee ed aortoiliaco, aneurismi dell’aorta addominale.

Convenzioni al San Luca: due gli specialisti

Siglata una convenzione con l’Asl Napoli 1 Centro di Napoli per le prestazioni del dottore Gianpaolo Santini, già in servizio presso l’ospedale del Mare, a disposizione per 12 ore mensili.

La seconda convenzione, invece, garantirà un medico specialista in neuroradiologia considerato che attualmente il personale è del tutto insufficiente per garantire il volume prestazionale e per assicurare l’attività interventistica necessaria per i pazienti con patologie cerebrovascolari.

Il problema dell’assenza di personale

Da tempo si chiedono nuove assunzioni per l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, ma l’Asl Salerno per incrementare il personale fa riferimento ad accordi esterni con altre aziende sanitarie che risultano importanti per evitare la soppressione dei servizi. Per i sindacati, però, queste soluzioni sono insufficienti oltre che onerose.