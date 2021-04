A Montesano le scuole non riaprono: si prosegue con la dad

Non sussistono le condizioni per aprire le scuole. Montesano sulla Marcellana è il primo comune a disporre il rinvio del ritorno in classe in vista della riapertura prevista a partire da domani. Il provvedimento firmato dal sindaco Giuseppe Rinaldi arriva in considerazione di una serie di circostanze legate alla pandemia e ad una campagna vaccinale che prosegue troppo a rilento, in Italia come del resto in tutta Europa.

Il primo cittadino ha evidenziato come al momento c’è un’incidenza di nuovi contagi superiore rispetto alla media regionale. Non solo: il personale scolastico non è stato ancora del tutto vaccinato. Colpa di qualche diffidenza di troppo ma anche di una campagna che procede troppo lentamente.

Di qui il provvedimento di chiusura dei plessi scolastici. I bambini di Montesano sulla Marcellana proseguiranno con la didattica a distanza almeno fino al prossimo 13 aprile. Anche Sanza ha preso il medesimo provvedimento.