6 aprile: 12 anni fa il terremoto a L’Aquila

E’ il 96° giorno dell’anno, 14ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 269 giorni.

Santi del giorno

San Filarete di Calabria

San Pietro da Verona (Martire)

San Prudenzio di Troyes (Vescovo)

San Vinebaldo (Abate)

Sant’Eutichio (Patriarca di Costantinopoli)

Santa Galla di Roma

San Celestino I (Papa)

San Pietro da Verona è il protettore dei domenicani e degli inquisitori, dei calzolai, dei commercianti di tessuti e dei fabbricanti di birra.



Etimologia

Celestino, il personale latino “Caelestinus” era giŕ estremamente comune sin dal III secolo a.C. Il significato, “venuto dal cielo”, favorě la sua diffusione anche tra le prime comunitŕ cristiane. .

Proverbio del giorno

La nebbia di marzo non fa male, ma quella d’aprile toglie il pane e il vino.

Aforisma del giorno

La capacità di perfezionamento nell’uomo è indefinita. (G. Mazzini)

Accadde Oggi

1943 – Pubblicato “Il Piccolo Principe”

2009 – Terremoto dell’Aquila

1980 – In commercio i post-it

Sei nato oggi?

Gli affetti e l’amore per la famiglia, i figli ed il partner sono senza dubbio il centro della tua vita. Sei molto dolce e sai dare grande serenitŕ a chi ti č vicino, ma manchi di senso pratico e il tuo partner dovrŕ essere in grado di compensare questa tua carenza. Al lavoro non dai molta importanza ma potrai ugualmente avere fortuna se ti occuperai di economia e finanze.

Celebrità nate in questo giorno

1935 – Fred Bongusto

1924 – Eugenio Scalfari

1934 – Mario Merola

1992 – Isaac Asimov

1520 – Raffaello Sanzio

1528 – Albrecht Dürer

1971 – Igor Stravinsky