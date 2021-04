Agropoli, presto tornerà il “Mercato della Terra”

AGROPOLI. Ritornerà presto il “Mercato della Terra” nella città porta del Cilento. Il Comune, retto dal sindaco Adamo Coppola, ha rinnovato l’accordo con l’Associazione Condotta Slow Food Cilento che prevedeva lo svolgimento del Mercato con periodicità mensile (generalmente la prima domenica del mese) nella zona della Fornace con l’uso gratuito dei relativi spazi e servizi.

Vi sarà un leggero spostamento delle attività che si terranno non più nella zona occupata attualmente dal polo museale della Fondazione Vico bensì nello spazio antistante la perimetrazione della Fornace ed il parco pubblico. I “Mercati della Terra” organizzati da Slow Food oltre alla vendita dei prodotti agricoli propongono eventi, manifestazioni e Laboratori del Gusto per i più piccoli. L’iniziativa, nata nel dicembre 2017, e curata da Slow Food Cilento, era ormai diventata un appuntamento abituale per coloro che desideravano acquistare prodotti di agricoltori e allevatori del territorio i quali lavorano nel rispetto della filosofia dell’Associazione con la Chiocciolina.

Sui banchi di questo Mercato, era infatti possibile trovare frutta fresca e secca, verdura fresca e miele, formaggi, pane, ma anche pasta, birra artigianale e quant’altro.

Numerose le aziende che aderirono al progetto che permettevano una spesa con prodotti locali e rigorosamente di stagione.

Una tradizione che si era interrotta con la pandemia di COVID-19, ma che è pronta a riprendere ora che la luce sembra vedersi in fondo al tunnel, grazie ad una campagna vaccinale che è pronta ad entrare nel vivo e chiudere una pagina davvero pesante delle nostre vite.