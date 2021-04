San Pietro al Tanagro: si punta a mitigare il rischio idrogeologico

SAN PIETRO AL TANAGRO. Il Comune, retto dal sindaco Domenico Quaranta, ha approvato lo studio di fattibilità tecnico ed economico riguardo la mitigazione del rischio idrogeologico in via della Montagna per ciò che concerne il primo lotto.

L’Ente infatti è beneficiario di un finanziamento di 130.000 euro, fondi che derivano dal Ministero dell’Interno, e destinati alla progettazione.

Redatto, quindi, un quadro economico di spesa dal valore di oltre 3 milioni (3.140.280 euro), di cui 2.270.047 destinati all’esecuzione dei lavori, il resto al capitolato indirizzato alle spese tecniche, con il pagamento dell’IVA sulla progettazione e quella sui lavori (quest’ultima al 22%).

La strategia predisposta dall’Ente è necessaria: il territorio del versante montano infatti è interessato già dal novembre 2010 da una serie di frane e smottamenti, costituendo un grave pericolo per l’incolumità dei cittadini. (Una necessità che fu sancita anche dalla Regione Campania, tramite l’ARCADIS, agenzia di difesa del suolo)