Dopo le polemiche cambia il manifesto del Parco a Battipaglia

Cambia il cartello promozionale del Parco, posto all’ingresso del comune di Battipaglia, nei pressi dello svincolo autostradale. Dopo lo scalpore e le polemiche dei giorni scorsi, come promesso dal Presidente del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano, e Alburni, Tommaso Pellegrino, il testo è stato modificato in modo tale da non creare equivoci. A far discutere, infatti, era la scritta che dava il benvenuto a Battipaglia indicando questa città come la “porta verso il parco”.

Ciò aveva creato non poche polemiche vista la grande distanza tra Battipaglia e Cilento non solo in termini di chilometri, ma anche per cultura, storia, tradizioni. Il testo è sembrato a molti fuorviante, quasi a voler far sembrare che Battipaglia fosse già Cilento. Viste le numerose critiche, proprio dai vertici dell’Ente Parco, però, erano arrivate rassicurazioni circa il vero scopo del manifesto: non certo quello di estendere il perimetro del Parco, bensì di pubblicizzare il territorio attraverso un cartellone posto in uno snodo importantissimo, dove quotidianamente passano migliaia di automobili.

Chiarimento non bastato a chi dava al manifesto un diverso significato. Ora, però, arriva un dietrofront. La nuova pubblicità dà il benvenuto a Battipaglia e promuove poi una visita al Parco del Cilento, senza indicare legami tra quest’ultimo che la città della piana del Sele. Sul cartellone originariamente installato avevano mostrato perplessità anche diversi amministratori locali.