Casal Velino, concessioni marittime per i prossimi tre anni

CASAL VELINO. L’amministrazione del comune cilentano ha dato mandato agli uffici comunali di avviare l’iter per avviare le procedure propedeutiche al rilascio di concessioni demaniali marittime temporanee stagionali per gli anni dal 2021 al 2023.

L’iniziativa riguarda i lotti individuati come aree in concessione a finalità turistico- ricreative. L’Ente, recependo le disposizioni del PUAD (piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime) della Regione Campania emanerà un bando ad evidenza pubblica per la gestione.

In questo modo l’amministrazione punta a rinvigorire il turismo balneare nel proprio territorio: sperando di partire alla grande già quest’estate, in linea con una diffusione più ampia del piano vaccinale nazionale anti-COVID che permetterebbe l’agognata ripresa della vita normale.