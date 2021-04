Calcio a 5, Serie B girone F: si torna in campo il 6 aprile

Non si scenderà in campo in questo fine settimana per il 25° turno di campionato del girone F di Serie B di Calcio a 5. In questo weekend il torneo riposerà, con al comando il Benevento a +2 sullo Sporting Sala Consilina. Per il team salese pesano ovviamente le due partite da recuperare, che potrebbero proiettare al vertice nuovamente la compagine di Sala Consilina guidata da Darci Folletto.

Calcio a 5 Serie B girone F: le gare dell’ultimo turno



Nello scorso turno di campionato le prime 4 (escluso lo Sporting Sala Consilina che non ha giocato causa COVID) hanno avuto largo successo. Battute rispettivamente Real Terracina, Città Potenza Calcio A5, Spartak Caserta C5 ed Alma Salerno, società posizionate a metà classifica. Per quanto riguarda la zona retrocessione e salvezza, lo scontro diretto tra Città di Fondi e Senise, è stato vinto dai padroni di casa che mantengono accese delle piccole speranze di permanenza nella categoria. Lo United Aprilia non ha giocato per i casi di COVID nello Sporting Sala Consilina, mentre i Leoni Futsal Club Acerra hanno riposato.

Il programma del prossimo turno

Sabato 10 aprile alle ore 16:00 si disputeranno 6 partite:

Alma Salerno-A.P. Calcio A 5 al Palatulimieri di Salerno

Leoni Futsal Club Acerra-Junior Domitia al PalaWojtyla di San Sebastiano Al Vesuvio

Real Terracina P.E.P.-Città Di Fondi al Palacarucci di Latina

Senise-United Aprilia al Pala Rotalupo di Senise

Spartak Caserta C5-Benevento C5 al Pala Ilario di Caserta

Sporting Sala Consilina-Ecocity Futsal Cisterna al Polo Sportivo Cappuccini di Sala Consilina

Riposa: Città Potenza Calcio A 5