Sanza, 15 ragazzi positivi: “potrebbero aver trasgredito le regole”

15 ragazzi di Sanza positivi al covid. Ad annunciarlo è stato il sindaco Vittorio Esposito che ha chiarito come giovani, potrebbero aver trasgredito le regole. Da qui la diffusione del contagio. I positivi e le loro famiglie sono in quarantena. Tutti sono in buone condizioni di salute e non presentano particolari sintomi.

Dal primo cittadino è arrivato comunque di invito a rispettare le disposizioni previste per fronteggiare l’emergenza covid. Un appello rivolto già nel pomeriggio quando in paese aveva cominciato a diffondersi la notizia delle possibili positività.

Il sindaco Esposito ha invitato tutte le persone che hanno contezza della situazione o hanno avuto contatti con i positivi a sottoporsi a tampone.