Roccadaspide programma lavori con i fondi del Ministero

ROCCADASPIDE. L’amministrazione Iuliano punta a mettere in sicurezza alcuni tratti delle proprie strade e a realizzare i lavori di efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione lungo la SS 166 servendosi della tecnologia a LED.

L’occasione per la realizzazione delle opere deriva dai fondi messi a disposizione dal Ministero dell’Interno per gli interventi destinati sia alla realizzazione di nuove opere pubbliche che per ampliamenti di quelle già previste e finanziate.

Per entrambi gli interventi in dotazione all’Ente sono arrivati, per l’anno in corso, 70.000 euro. L’esecuzione dei lavori dovrà partire entro il 15 settembre: i contributi sono erogati per una prima quota al 50%, la restante parte viene finanziata previa verifica dell’avvenuto inizio e trasmissione del certificato di collaudo.