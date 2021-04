VIDEO | Da Pasqua cambia tutto: dal clima mite al freddo

Il vasto anticiclone che insiste da giorni sull’Italia favorendo temperature molto miti cederà proprio durante le festività Pasquali. Giungerà un fronte freddo che provocherà un peggioramento del tempo ma soprattutto un sensibile calo termico sotto la spinta di sostenute correnti settentrionali a cominciare dalla giornata di sabato. Ecco in dettaglio le previsioni per il Cilento e Vallo di Diano per i giorni festivi.

SABATO: tempo instabile con possibili piogge sparse. Temperature in calo.

PASQUA: al mattino residui fenomeni sparsi specie su basso Cilento e zone interne. Dal pomeriggio generale miglioramento. Venti in rinforzo di tramontana. Temperature in sensibile calo.

PASQUETTA: cielo poco o parzialmente nuvoloso. Insiste una ventilazione settentrionale. Temperature al di sotto della media.