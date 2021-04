Trentinara: un uovo di Pasqua e un fumetto per i più piccoli

TRENTINARA. Questa mattina verranno consegnate dai volontari della Protezione Civile a tutti i bambini del paese, delle uova di Pasqua e un piccolo fumetto della “Principessa Primula”, lanciato dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

I doni saranno accompagnati da una lettera, attraverso cui si vuole testimoniare, semplicemente e simbolicamente, l’attenzione per i più piccoli.

“Nell’uovo troveranno la promessa, che come amministrazione facciamo loro, di continuare a lavorare per un mondo migliore, fatto su misura per loro, dove la parola distanza venga presto dimenticata e lasci spazio alla libertà e alla condivisione, un mondo che consenta loro di spiccare il volo verso un futuro meraviglioso”, fanno sapere il sindaco Rosario Carione.