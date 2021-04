Torna il Villaggio Commerciale sul Lungomare di Sapri

SAPRI. A partire da maggio e fino a settembre il Lungomare di Sapri ospiterà nuovamente il Villaggio Commerciale. Un’iniziativa giunta alla quinta edizione e proposta dall’associazione commercianti sapresi che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Gentile ha subito proposto.

Un modo per incentivare il commercio in un momento di crisi aggravato dalla pandemia ed anche per garantire maggiori attrazioni in città. Il Comune sarà al fianco degli esercenti sapresi che verranno esonerati dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e potranno occupare con dei gazebo standard aree di 4 metri x 4.

All’iniziativa potranno partecipare soltanto i titolari di esercizi commerciali presenti sul territorio ai quali andrà l’onere di mantenere l’area pulita, pagare la fornitura di energia elettrica e la guardiania.

Obbiettivo dichiarato dall’Ente quello di “dover dare un concreto sostegno all’iniziativa proposta dai titolari delle attività commerciali operanti sul nostro territorio mediante l’esonero del pagamento dell’occupazione

del suolo”.