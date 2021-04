Oroscopo: Acquario, in amore giocate d’astuzia

Ariete – Avrete la possibilità di prendere nuove iniziative di lavoro, serve un piano preciso. Amore grande.

Toro – Se negli affari puntate in alto impegnatevi con costanza. Non riuscite a esprimere i vostri sentimenti.

Gemelli – Da un interesse può nascere qualche buona idea da sviluppare. Difficile riconciliazione col partner.

Cancro – Belle soddisfazioni nel campo della professione. Delusioni d’amore, gli amici vi tengono allegri.

Leone – Cercate di mantenere intenso il ritmo di lavoro: siete vicini alle scadenze. L’amore richiede impegno

Vergine – Affrontate con ottimismo il lavoro e il successo arriverà. Non trascurate le questioni di cuore.

Bilancia – Avete fatto diverse richieste ai superiori, avrete risposte soddisfacenti. Cambio di rotta in amore.

Scorpione – Nonostante difficoltà nella vostra attività si registrerà un miglioramento. In amore siete vincenti

Sagittario – Non siate precipitosi nel prendere decisioni. In amore non siate avari nelle affettuosità.

Capricorno – La vostra escalation lavorativa procede a rilento. Incontro stimolante in serata.

Acquario – Nel lavoro si prevedono a sviluppi vantaggiosi per la vostra carriera. In amore giocate d’astuzia.

Pesci – Vi sentite insoddisfatti del vostro lavoro: sarà la molla per migliorare. In amore evitate salti nel buio.