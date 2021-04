De Luca conferma: “immunizziamo le isole, poi il Cilento”

Si alle vaccinazioni al personale delle costiere campane, compreso quello del Cilento. Lo ha confermato Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, nella sua consueta diretta social del venerdì. Il governatore ha confermato che la priorità spetterà però alle isole: “perché non abbiamo vaccini a sufficienza per vaccinare tutti – ha spiegato De Luca – ma se vacciniamo Capri, Ischia e Procida possiamo avviare una campagna promozionale senza farci superare dalla Grecia e dalla Spagna che già stanno lavorando questo”.

Dopo le isole, per le quali l’immunizzazione dovrebbe essere avviata già nel mese di aprile, si passerà alle costiere: quella sorrentina, quella amalfitana e quella cilentana.

Proprio dal Cilento era stata sollecitata da alcuni amministratori locali e associazioni di categorie la vaccinazione in via prioritaria degli operatori del comparto turistico.

“Grazie alla consueta ma non scontata disponibilità del direttore generale dell’Asl di Salerno Mario Iervolino, sarà possibile avviare un percorso di vaccinazione parallelo per immunizzare il personale delle strutture e dei servizi turistici che vedrà impegnate strutture private e volontari. Il direttore Iervolino ha voluto, inoltre, sottolineare che seguirà personalmente le attività che saranno sviluppate sul territorio Cilentano. Ci prepariamo, dunque, per un’estate in sicurezza da vivere nel nostro splendido Cilento”, le parole all’Ansa del sindaco di Pollica Stefano Pisani (tra i firmatari della richiesta).

L’obiettivo finale, della Regione Campania, è quello di completare le vaccinazioni in tutta la Campania entro fine estate o inizio autunno. “Procederemo per fasce d’età, ma una volta completate quelle prioritarie – ha concluso De Luca – passeremo alla campagna per il personale alberghiero e le altre categorie commerciali”.