Capaccio Paestum, presentato nuovo direttivo della Pro Loco

Si è tenuta oggi presso l’aula consiliare del Comune di Capaccio Paestum, la presentazione del nuovo Direttivo della Proloco Capaccio Paestum. A far data dal 31 Gennaio 2021, il Direttivo della Proloco è stato ampliato raggiungendo il numero di 15 membri onde essere maggiormente rappresentativo della variegata realtà degli iscritti che conta, oggi, 95 soci. I membri del Direttivo sono stati scelti in base alle varie competenze, una scelta ritenuta necessaria per rispondere alle esigenze cui una Proloco necessita.

Il Presidente, in qualità di rappresentante dell’Associazione, dopo aver presentato i vari soci, ha ritenuto opportuno presentare all’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Avv. Francesco Alfieri, la compagine dei presenti e delle cariche da essi ricoperte, illustrando inoltre il programma di eventi, stilato in questi due mesi di lavoro, a sfondo culturale e sociale da realizzarsi nell’anno 2021 e le strategie per la buona riuscita degli stessi in un periodo in cui, le limitazioni imposte dalla pandemia, ne rendono difficile la realizzazione.

I primi passi dell’Associazione muovono verso la collaborazione con vari Enti del settore. Innanzitutto si è reso necessario l’adeguamento al Terzo Settore, presupposto fondamentale per poter accedere ai fondi nazionali ed europei per lo sviluppo del turismo, inoltre si è già provveduto all’iscrizione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale (APS), all’Ente Nazionale delle Proloco (UNPLI) infine al Consorzio delle Proloco della provincia di Salerno. È stata inoltre presentata e donata al Sindaco, in qualità di Primo Cittadino, la nuova tessera della Proloco Capaccio Paestum che omaggia un grande artista del territorio Wilkens Desiderio. Oltre all’Avv. Giuseppe Caceci che riveste il ruolo di Presidente, la carica di Vicepresidente è ricoperta da Giuseppe Caputo, Segretario Gaetano Pecora, Tesoriere Lilia Taddeo, i restanti soci sono Alessio Tommasini, Angelo Picariello, Antonio Desiderio, Giuseppe Costantino, Vincenzo Coppola, Generoso Siani, Giuseppe Iannacco, Maria Carmela D’Angelo, Gennaro Carola, Vito Franco e Ilenia Ragni.

La Proloco di Capaccio Paestum invita tutti i cittadini ad iscriversi all’Associazione in modo da abbracciare in toto il comune di Capaccio Paestum e poter agire, in sinergia con l’amministrazione, per sviluppare le potenzialità storico culturali nonché paesaggistico ambientali del nostro territorio.