Sbarco migranti a Salerno: saranno ospitati a Capaccio

Nel porto di Salerno è giunta ieri una nave cargo con a bordo 32 immigrati. Stando alle prime informazioni si tratterebbe di 30 cittadini turchi e 2 bielorussi, tutti maggiorenni. Sarebbero stati tratti in salvo lungo le coste della Grecia dall’imbarcazione battente bandiera turca. Immediatamente Questura e Prefettura di Salerno hanno messo in moto la macchina organizzativa per l’accoglienza che dovrà tenere conto anche dell’emergenza sanitaria.

I 32 stranieri saranno sottoposti a tampone e resteranno a bordo della nave fino a quando non si conoscerà l’esito dei test che saranno processati nei laboratori dell’ospedale “Ruggi”.

Successivamente saranno trasferiti nelle strutture individuate dalla Prefettura. Tra le località indicate per ospitarli c’è anche Capaccio Paestum.