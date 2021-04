Organizza la tua vacanza in montagna con tutta la famiglia

La montagna offre un’esperienza indimenticabile a chiunque desideri trascorrere qualche giorno a contatto con la natura, in tutta libertà, alla scoperta di un paesaggio unico e meraviglioso.

Se sei alla ricerca di una struttura ricettiva accogliente, adatta a tutta la famiglia e in grado di offrire non solo un ambiente confortevole, ma anche la possibilità di conoscere il territorio, segui il mio consiglio: io ho soggiornato qui www.hoteltaller.it e ho trovato comfort e sicurezza anche per i piccoli ospiti, oltre al vantaggio di un ambiente naturale fantastico.

L’Hotel Taller vanta infatti una posizione geografica eccezionale, trovandosi proprio nel cuore delle Dolomiti, Patrimonio dell’Umanità Unesco. Ad attorniare la struttura dell’hotel, è infatti un magnifico giardino naturale, costituito dal Parco Nazionale dello Stelvio, dalle Dolomiti del Brenta e dall’Adamello.

L’hotel si distingue sia per la sua collocazione, in un territorio incomparabile, sia per la capacità di offrire ai propri ospiti un’esperienza eccezionale, avvicinandosi alla montagna con rispetto e sicurezza. Tra i membri della famiglia Taller, che gestisce l’hotel con professionalità e cortesia, si trovano infatti tre maestri di sci e una guida alpina, sempre a disposizione per offrire consulenze e suggerimenti e per accompagnare gli ospiti alla scoperta del territorio, tra attività sportive ed escursioni.

Attività sportive, relax e benessere per tutta la famiglia

Prima di tutto, l’Hotel Taller intende proporre ai propri ospiti l’opportunità di avvicinarsi al mondo della montagna, di prendere confidenza con boschi e sentieri e di stare il più possibile a contatto con la natura.

Escursioni, brevi viaggi in mountain bike, sentieri affascinanti che attraversano boschi e prati e tante attività sportive coinvolgenti sono la base dell’intrattenimento offerto dall’hotel ai propri ospiti.

Grazie alla posizione particolare, è possibile partecipare ad escursioni appassionanti nel parco dello Stelvio e nell’area del Brenta e dell’Adamello, personalizzando il percorso in base all’età e al livello di preparazione.

Vivere la montagna non significa solo sciare: l’hotel propone infatti una ricca scelta di attività ricreative che coinvolgono grandi e piccoli: sci di fondo, snowboard, trekking, mountain bike, rafting e gite culturali per visitare castelli e palazzi.

Il divertimento è assicurato in tutte le stagioni, nei mesi invernali la collaborazione con la scuola di sci e con il servizio di noleggio facilita la pratica di questo sport anche per i meno esperti.

Inoltre, se il desiderio è quello di riposare e ritrovare l’armonia, il centro benessere è a disposizione degli ospiti per proporre trattamenti personalizzati, invitandoli a scoprire il piacere dell’idromassaggio, della sauna e della piscina.

Un miniclub su misura per i piccoli

Le famiglie con bambini, come abbiamo detto, sono sempre benvenute all’Hotel Taller, che dispone di un miniclub specializzato nell’intrattenimento dei più piccoli. Così, mentre i grandi si rilassano con l’idromassaggio e la sauna, i bimbi possono divertirsi in tutta sicurezza partecipando alle iniziative pensate appositamente per loro: pomeriggi in compagnia, serate a tema, brevi escursioni nei boschi, laboratori creativi e tanti altri momenti da trascorrere insieme, con la presenza di uno staff di operatori specializzati nell’intrattenimento dei piccoli.