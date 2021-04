Litorale di Capitello: concluso iter progettuale, presto i lavori

ISPANI. Si è concluso l’iter progettuale relativo agli interventi sul litorale di Capitello. Un’opera importante non solo in chiave turistica ma anche per la sicurezza della località cilentana. Il Comune di Ispani più volte aveva lanciato l’allarme per le condizioni delle infrastrutture della sua frazione costiera. L’erosione, oltre a portare via metri di spiagge, ha fatto si che il mare lambisse la SS18, con il rischio di crolli.

Un pericolo che il territorio non può correre vista l’importanza dell’arteria che collega i comuni del Golfo di Policastro con la Cilentana e la Bussentina e tramite quest’ultima con l’autostrada.

Litorale di Capitello: il finanziamento

L’occasione per eseguire i lavori di sistemazione e messa in sicurezza del litorale di Capitello è arrivata nel 2018. La Regione Campania ha messo a disposizione degli enti locali 80milioni derivanti da risorse Cipe, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) 2014-2020.

I finanziamenti sarebbero dovuti servire per interventi di manutenzione e valorizzazione delle infrastrutture, con priorità per i porti. Tra i beneciari anche il Comune di Ispani che ha potuto contare su oltre 1,8 milioni di euro per l’approdo di Ispani-Capitello e la messa in sicurezza della SS18.

Il progetto

L’iter progettuale era stato già concluso, ma per questioni di natura burocratica è stato necessario procedere alla riapprovazione del progetto esecutivo. Ora iter terminato: i lavori costeranno poco meno di 1,3 milioni di euro; 500mila euro sono invece le somme a disposizione della stazione appaltante e le spese generali. Già disponibili i pareri e le autorizzazioni necessarie; predisposti tutti gli atti propedeutici all’inizio delle opere

Si potrà presto procedere alla gara d’appalto. Gli interventi riguarderanno la sistemazione della costa di Capitello e del molo e la messa in sicurezza di un tratto di SS18 a rischio.