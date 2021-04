1 aprile: oggi si festeggia Sant’Ugo

E’ il 91° giorno dell’anno, 13ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 274 giorni.

Santi del giorno

Sant’Ugo di Grenoble (Vescovo)

San Celso (Cellach) di Armagh (Vescovo)

Sant’Agape (Martire)

Etimologia

Ugo, nome tipicamente maschile, deriva dal germanico “hugu”, “intelligenza, senno”. Si attestò in Italia solo in epoca medioevale, grazie al prestigio di alcuni sovrani..

Proverbio del giorno

Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi.

Aforisma del giorno

Non provo compassione per i presuntuosi, perchè penso che portino con sè i mezzi per consolarsi. (George Eliot)

Accadde Oggi

1976 – Jobs e Wozniak fondano la Apple

1965 – Nasce la rivista Linus

1925 – In funzione a Milano il primo semaforo italiano

Sei nato oggi?

Hai una vita movimentata e ricca di cambiamenti che affronti sempre con determinazione e una buona dose di grinta. Il tuo difetto principale è l’incostanza: elabori progetti molto validi ma poi li lasci spesso a metà strada. Se saprai diventare più tenace e paziente arriverai al successo. Fra le mura domestiche e in compagnia del partner riveli insospettate doti di dolcezza e sensualità.

Celebrità nate in questo giorno

1965 – Simona Ventura

1929 – Milan Kundera



Scomparsi oggi

2012 – Giorgio Chinaglia