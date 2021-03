Serie D girone I, si torna in campo domani: Polisportiva in casa, trasferta per la Gelbison

Si torna in campo, di giovedì nel turno pre-pasquale, in Serie D che vede inserite nel girone I le due cilentane presenti in quarta serie. Le formazioni domani, alle ore 15:00, saranno impegnate nel ventiquattresimo turno, il settimo del girone di ritorno. Match esterno per la lanciatissima Gelbison, che non perde dallo scorso 10 febbraio con il Roccella. La Polisportiva Santa Maria, che non vince dallo scorso 14 febbraio con la Cittanovese, cercherà di risollevarsi invece in classifica tra le mura amiche.

Serie D girone I: la prossima giornata

Gara esterna in terra siciliana per la Gelbison , reduce dal pari con l‘Acr Messina, che in trasferta è la migliore squadra per rendimento del girone I di Serie D. I vallesi, seconda forza del campionato guidati dal tecnico Ferazzoli cercheranno il colpaccio, con il primo posto nel mirino, allo stadio “Orazio Raiti”. I rossoblù, reduci da sei successi ed due pari, saranno opposti all’Biancavilla. Il team siciliano, a metà raggruppamento, è reduce da due sconfitte ed in casa non ha mai pareggiato ottenendo sette successi e quattro passi falsi. Fischia il sig. Giacomo Casalini della sezione di Pontedera.

La Polisportiva Santa Maria cara all’allenatore Gianluca Esposito, invece nel girone I di Serie D, ospita al “Carrano” il San Luca. I giallorossi, reduci dal pari di Roccella, sono a metà classifica e arrivano a questa gara in un momento non esaltate dove sono giunte tre sconfitte e quattro pari. I cilentani sono addirittura penultimi negli ultimi 15 match disputati: solo due i successi, con sette divisioni della posta in palio e sei scivoloni. Sul cammino dei padroni di casa i calabresi del San Luca squadra a quattro punti dalla zona play-off. Gli ospiti sono imbattuti da quattro turni: per due volte è giunto l’intero bottino e per altrettanti il pari. Dirige Ilaria Bianchini della sezione di Terni.

Il 24° turno

ACR MESSINA – ROCCELLA

BIANCAVILLA -GELBISON

CITTANOVESE- ROTONDA

S.AGATA- CASTROVILLARI

MARINA DI RAGUSA- FC MESSINA

POL. SANTA MARIA – SAN LUCA

RENDE- PATERNO

TROINA-DATTILO

LICATA-ACIREALE (rinviata)

Classifica

Acr Messina 46; Gelbison 43; Fc Messina*41; Acireale 38; Rotonda*35; Licata, Dattilo* 32; Biancavilla, San Luca***31; Santa Maria 27; Paternò 26; Cittanovese**25; Sant’Agata, Castrovillari*, Troina* 23; Rende 22; Marina di Ragusa 19; Roccella**13. *Una partita in meno; **Due partite in meno; ***Tre partite in meno