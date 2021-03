Free wifi in arrivo a Rofrano

Il Consiglio comunale di Rofrano, in data 26 marzo, ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di “realizzazione e manutenzione di un impianto di rete WiFi in area urbana” del comune stesso.

Il progetto si riferisce alla promozione dei processi di digitalizzazione finanziati dalla Commissione Europea.

Nello specifico, il Comune di Rofrano, ha aderito al progetto “WiFi4EU”, un sistema di connettività wireless ad alta velocità, affinché cittadini, visitatori e turisti di tutta Europa possano usufruirne utilizzando diversi dispostivi quali laptop, smartphone e tablet.

L’Ente, per concretizzare i lavori, avrà la possibilità di richiedere un voucher dal valore di €15.000, fondi destinati per l’attivazione di punti hotspot nel territorio comunale e completamente a carico della Commissione Europea. Rimangono, invece, a carico del Comune le spese di manutenzione per le apparecchiature elettriche e logistiche a supporto dell’opera.