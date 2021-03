Auletta e Pertosa insieme contro la povertà educativa dei giovani

I comuni di Auletta e Pertosa hanno presentato e candidato congiuntamente il progetto “Cambiamenti: Innovare le menti attraverso la Cultura, l’Arte e l’Ambiente” al bando “Educare in Comune” emesso dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri il quale assegna risorse a quei comuni che si impegnano nel contrasto alla povertà educativa in sostegno delle opportunità culturali dei minori.

Le due amministrazioni hanno deciso di aderire alla tematica C che prevede diversi partneriati con le associazioni del territorio (nella fattispecie si tratta dell‘Associazione Lo Stare Insieme, della Fondazione Mida e della cooperativa Fili D’Erba).

Verranno istituiti itinerari e visite guidate nella città di Auletta, nelle Grotte di Pertosa-Auletta, e i laboratori di artigianato eco-sostenibile, disegno e pittura, fotografia, teatro e danza, e di Turismo Esperenziale. Il tutto indirizzato ai ragazzi tra i sei ed i diciotto anni. Si attende, per la realizzazione del progetto, frutto del protocollo d’intesa tra i due Enti locali, il finanziamento del governo nazionale.