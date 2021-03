31 marzo: oggi si festeggia San Beniamino

E’ il 90° giorno dell’anno, 13ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 275 giorni.

Santi del giorno

San Beniamino (Diacono e Martire)

Sant’Agilulfo (Agilolfo, Vescovo)

Santa Balbina di Roma (Martire)

Etimologia

Beniamino, deriva dal nome ebraico Benyamin e significa “figlio della destra, prediletto”. Nell’Antico Testamento, Beniamino è l’ultimo figlio di Giacobbe, il secondo di Rachele; è il solo figlio di Giacobbe nato in terra d’Israele. Sua madre, morta mettendolo al mondo, aveva scelto per lui il nome Ben-Oni, “figlio del mio dolore”, ma suo padre lo chiamò Ben-Yamine, “figlio della destra” cioè “figlio della fortuna”.

Proverbio del giorno

Che colpa ci ha la gatta se la massaia è matta?

Aforisma del giorno

Una donna deve avere un aspetto così intelligente che la sua stupidità si presenti poi come una piacevole sorpresa. (K. Kraus)

Accadde Oggi

1889 – Inaugurata la Torre Eiffel

1999 – Debutta al cinema “Matrix”

Sei nato oggi?

I nati il 31 marzo sono dei grandi combattenti, che andranno avanti con tenacia per la loro strada senza mai lasciarsene distogliere. Generalmente non è facile lavorare con loro, poiché tendono ad essere polemici ed esigenti con i loro colleghi. Queste persone si trovano bene quando rivestono posizioni di preminenza, ma rendono ancora meglio se si mettono in società con altri, in modo che il loro talento innovativo e creativo contribuisca a uno sforzo di squadra. Hanno molto bisogno di affetto, sono molto intuitivi e pretendono che anche chi li ama lo sia, e che magari li capisca anche senza parlare.

Celebrità nate in questo giorno

1596 – Cartesio

1934 – Carlo Rubbia

1884 – Tina Pica

1964 – Isabella Ferrari