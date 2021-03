Servizio idrico a Capaccio Paestum: Comune punta al recupero di 109mila euro

CAPACCIO PAESTUM. Continua la caccia ai furbetti che evadono il pagamento di tasse e servizi. Nelle scorse settimane gli uffici comunali hanno avviato le procedure per recuperare circa 109mila euro derivanti dal mancato pagamento del servizio idrico integrato in località Capoluogo. Sono 1362 le utenze non in regola con i pagamenti per l’anno 2018.

Ora si procederà alle attività necessarie per introitare le somme evase.

Il servizio idrico a Capaccio Paestum è diviso tra gestione autonoma del Comune, Asis e Consorzio di Bonifica Sinistra Sele.

L’attività avviata dagli uffici comunali nell’ambito del servizio idrico si inserisce in un più ampio programma che punta al recupero dei crediti che il Comune vanta nei confronti dell’utenza.

Negli ultimi mesi si è registrata un’intesa attività dell’ufficio tributi che ha portato ad individuare evasori ma anche situazioni di irregolarità nel pagamento di varie imposte e tributi locali. Il recupero permetterebbe all’Ente di incassare cifre anche ingenti. Il servizio idrico è solo uno dei settori su cui si è intervenuti.