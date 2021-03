Oroscopo: Leone, l’amore illumina la vostra vita

Ariete – Sapete dove volete arrivare nel lavoro e andate dritti per la vostra strada. In amore ci vuole fiducia.

Toro – Non permettete ai colleghi di interferire nel vostro lavoro. Tira e molla in amore, ma non durerà.

Gemelli – La qualità delle vostro lavoro deve migliorare. Una storia d’amore rischia di farvi molto male.

Cancro – La vostra posizione si è rafforzata e potete porre delle condizioni. In amore siete impazienti.

Leone – Vi attendono giornate lavorative piuttosto movimentate. L’amore illumina la vostra vita.

Vergine – Non lasciatevi coinvolgere in affari allettanti. Avete trascurato per troppo tempo chi vi ama.

Bilancia – Cercate di mantenere controllo e obiettività in un’emergenza. L’amore è dietro l’angolo.

Scorpione – Sono visibili i primi risultati delle vostre iniziative. L’amore è all’inizio: frenate l’impazienza.

Sagittario – Siete riusciti ad organizzare il lavoro nel modo migliore. Troppi dubbi in amore.

Capricorno – Non fatevi prendere dallo sconforto. L’equilibrio vi aiuterà. Gioie sentimentali.

Acquario – Nel lavoro rinunciate alle polemiche, seguite i vostri obiettivi. Se è amore lo dirà il tempo.

Pesci – Momento non troppo positivo per i vostri affari: non scoraggiatevi. Sentimenti intensi.