MIdA e Aree Interne. Tre tour virtuali per tre eventi online a partire dal 1 Aprile

Continuano le attività di animazione del progetto “AG.I.RE” –

Agricoltura innovativa e resiliente – inserito nell’ambito della

Strategia delle Aree Interne della Comunità Montana Vallo di Diano. Alla

base delle attività della Fondazione nell’ambito del progetto Ag.I.RE ci

sono le Grotte di Pertosa-Auletta, il Museo del suolo e il Museo Speleo

Archeologico, ma soprattutto le attività di ricerca e di divulgazione in

ambito di scienza del suolo, di agraria e di archeologia.

In questa prima fase del progetto rilevanza è stata data alla

divulgazione di molteplici ambiti, attraverso eventi di presentazione

delle azioni messe in campo.

Così, il prossimo Giovedì 1 aprile 2021 alle ore 18.00 ci sarà la

presentazione della visita virtuale del Museo del Suolo, unico in

Italia, uno tra i pochi in Europa.

A seguire verrà presentata venerdì 8 aprile 2021 alle ore 18.00 la

visita virtuale della Sala della biodiversità e mercoledì 14 aprile 2021

alle ore 18.00 ci sarà la presentazione della mappa interattiva del

sistema MIdA.

In particolare sono state realizzate due visite virtuali, la prima

dedicata al Museo del Suolo e la seconda alla Sala della Biodiversità

con un particolare focus sul nuovo allestimento dedicato alla

biodiversità cerealicola dell’Appenino. Oltre ai tour virtuali è stata

realizzata una mappa interattiva dell’intero sistema MIdA con

approfondimenti su aspetti specifici legati alle attività di ricerca in

ambiente ipogeo, sulle palafitte e sulla cultura materiale in epoca

preistorica, nonché sulla multifunzionalità del Carciofo Bianco di

Pertosa.

Gli eventi si terranno in diretta sulla pagina Facebook della Fondazione

MIdA (https://www.facebook.com/fondazione.mida) e sul sito

www.fondazionemida.it eseguiranno il seguente calendario:

1 aprile 2021 ore 18:00 – Video-presentazione del Museo del Suolo MIdA

8 aprile 2021 ore 18:00 – Video-presentazione della sala della

biodiversità e della vetrina del frumento del Museo MIdA

14 aprile 2021 ore 18:00 – Video-presentazione della Mappa interattiva

MIdA