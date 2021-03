Agropoli Cilento Servizi, Giuseppe Capozzolo confermato dg

Giuseppe Capozzolo confermato Direttore Generale della società partecipata Agropoli Cilento Servizi. Resterà in carica anche per il prossimo triennio.

“Grazie Giuseppe per il grande lavoro già svolto, professionalità, competenza e senso di attaccamento all’Azienda hanno contraddistinto il Tuo operato e con la decisone di questa mattina non ho fatto altro che rinnovarti la mia fiducia e la mia stima, anche personale. Sono orgoglioso e fiero di averti avuto al mio fianco in questi anni, a te spetta il compito di continuare a guidare l’Azienda”, le parole del presidente del cda Domenico Gorga.

“Sono felice – prosegue – perché, come spesso ci confrontiamo e ripetiamo, per entrambi, il bene e la corretta gestione dell’Azienda è anche il bene della Città di Agropoli”.