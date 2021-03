30 marzo: oggi si festeggia Sant’Amedeo

E’ il 89° giorno dell’anno, 13ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 276 giorni.

Santi del giorno

San Giovanni Climaco (Abate)

Beato Amedeo IX di Savoia (Duca, Terziario francescano)

San Leonardo Murialdo (Sacerdote)

San Clino (o Clinio, Abate)

San Donnino (Martire in Macedonia)

San Regolo (Vescovo)

Sant’Osburga di Coventry (Badessa)

Etimologia

Amedeo, il nome si è sviluppato nel Medioevo, come variante del latino “amadeum” o “amadeus”, “che ama Dio”. E’ un nome tradizionalmente usato in Casa Savoia e per questo popolare in tutta Italia..

Proverbio del giorno

Marzo non ha un dì come l’altro.

Aforisma del giorno

Chi si adatta bene alla povertà è ricco. (Seneca)

Accadde Oggi

1876 – A Trieste inaugurato il primo trasporto pubblico

1791 – La Francia adotta il metro come unità di misura

Sei nato oggi?

Il tuo temperamento è segnato dalla dolcezza e dalla capacità di comprendere ed assecondare le esigenze degli altri. Nel lavoro saprai essere un eccellente collaboratore, sarai apprezzato e avrai considerevoli soddisfazioni economiche. In amore sei molto riservato. Il tuo fascino sottile fa diverse vittime. Avrai probabilmente due relazioni importanti e, forse, due matrimoni.

Celebrità nate in questo giorno

1964 – Tracy Chapman

1945 – Eric Clapton

1853 – Van Gogh

Scomparsi oggi

2013 – Franco Califano

2007 – Franco Cosimo Panini