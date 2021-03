Sapri: addio a Nicola Ferrante, storico preside della “Dante Alighieri”

La città di Sapri piange il professore Nicola Ferrante: il preside “storico” della Scuola Media “Dante Alighieri” si è spento nella notte all’età di 96 anni presso l’Ospedale dell’Immacolata dove era ricoverato. Ferrante era un’istituzione nel mondo della scuola del territorio: docente di matematica presso la Scuola Media “Santa Croce”, successivamente, a cavallo degli anni ’80, diventò preside della “Dante Alighieri”, ultimo incarico che ha ricoperto con dedizione e professionalità prima di andare in pensione.

Da allora per tutti è stato semplicemente il ‘Preside’, un maestro di vita oltre che un docente. Era severo all’interno delle mura scolastiche, un modo per impartire disciplina ai ‘suoi’ studenti che adorava come figli e voleva fossero pronti nell’impatto col mondo esterno una volta terminato il ciclo di studi dell’obbligo.

Proprio per questo motivo il suo affetto era ricambiato da tutti i ragazzi e non esiste un solo alunno che non sia rimasto legato alla sua figura dopo il percorso scolastico e che non sia tornato a trovarlo a scuola anche solo una volta negli anni successivi per un semplice saluto, un caffè o un consiglio.

Lascia i figli Vito, Anna e Maria, ai quali va l’abbraccio affettuoso di tutta la nostra redazione. I funerali si terranno domani martedì 30 marzo alle 9.30 presso la Chiesa Madre di Sapri.