Non rispettano norme anticovid: bar sanzionati ad Ascea e Casal Velino

ASCEA. Continuano i controlli dei carabinieri finalizzati a verificare il rispetto delle norme anticovid. La scorsa settimana i militari della stazione di Ascea hanno disposto la chiusura e sanzionato due bar: uno ad Ascea Capoluogo e l’altro a Casal Velino. I militari, durante delle verifiche, hanno riscontrato la presenza di assembramenti e il mancato rispetto delle disposizioni relative all’emergenza sanitaria.

Purtroppo non si tratta di casi isolati: in diverse località le forze dell’ordine stanno provvedendo a sanzionare attività che non rispettano le norme anticovid in vigore. Complici le belle giornate, inoltre, in molti non rispettano la zona rossa.

Ecco perché, in particolare questa settimana, in vista delle festività pasquali, i controlli da parte delle forze dell’ordine verranno intensificati. Ai sindaci delle località costiere, inoltre, è stato chiesto di transennare i lungomari, tra i luoghi più frequentati.