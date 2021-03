Agropoli, masterplan del litorale: ecco le priorità per la città

AGROPOLI. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Adamo Coppola, fissa le priorità da inserire nel masterplan per il Litorale Salerno Sud. L’iniziativa, messa in campo dalla Regione Campania e seguita in qualità di delegato dal primo cittadino capacesse Franco Alfieri, punta a riqualificare l’intera fascia costiera a sud di Salerno, fino ad Agropoli. Il centro cilentano vuole quindi farsi trovare pronto per sfruttare le opportunità che ne deriveranno.

Masterplan del litorale a sud di Salerno: le priorità di Agropoli

In tal senso è stato dato mandato agli uffici comunali di avviare studi di fattibilità da inserire nel masterplan per il litorale a Sud di Salerno.

Agropoli dovrà confermare il suo ruolo di “porta” del Cilento, nodo di di interscambio modale tra sistema di trasporto su gomma, ferro e mare.

A tal proposito l’amministrazione comunale ritiene fondamentale che si punti sul potenziamento del porto e della stazione ferroviaria. Non solo: sotto il profilo della viabilità un ruolo determinante avrebbero la bretella Agropoli – Eboli e il completamento dell’Aversana.

Infine, con l’intenzione di favorire il cicloturismo, si immagina il prolungamento della pista ciclabile da Capaccio ad Agropoli e da qui a Castellabate.

Gli altri progetti

Ma queste non sono le uniche priorità immaginate dall’amministrazione comunale di Agropoli: si punta infatti alla valorizzazione del fiume Testene e dell’area di Trentova – Tresino. Nel primo caso il progetto coinvolgerebbe anche Torchiara, Laureana Cilento e Perdifumo; nel secondo caso Castellabate. Con interventi di riqualificazione di queste aree si darebbe ulteriore impulso al turismo con percorsi di trekking, mountain bike ed altre attività da porre in essere all’aria aperta.

Infine, terzo elemento che il masterplan per il litorale dovrebbe tenere in considerazione, è il centro storico: Agropoli punta al completo recupero del castello con la possibilità di metterlo in rete con gli altri presenti sul territorio.