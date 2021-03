VIDEO | Senza filtri: intervista all’attore Yari Gugliucci

Continua l’appuntamento con il nuovo programma di Info Cilento “Senza Filtri”, come sempre alla conduzione Roberta Foccillo.

Nella puntata di questa settimana, in video collegamento, Roberta ha incontrato un artista, un attore salernitano che fin da giovanissimo, si è fatto conoscere al grande pubblico prendendo parte a film e fiction di grande successo: il bravissimo Yari Gugliucci.

Vanta collaborazioni prestigiose come con i Fratelli Taviani e la straordinaria Lina Wertumuller. Ha interpretato tantissimi personaggi a teatro,dove ha messo in scena il suo immenso talento e il suo essere poliedrico.

Questa intervista, poi, arriva proprio in un momento molto importante per l’attore che, in questi giorni, ha ricevuto un’importante candidatura al David di Donatello. Yari ci ha raccontato le sue emozioni e la soddisfazione per questo importante riconoscimento.

“Senza Filtri” vi aspetta tutti i Martedì alle ore 21.00 e in replica il Mercoledì e il Giovedì alle ore 14.00 sulla sezione media di Info Cilento.