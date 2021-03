Oroscopo: Ariete, caos nella vita privata

Ariete – Miglioramenti in vista: sarete facilitati negli accordi e in varie trattative. Vita privata caotica.

Toro – Le informazioni acquisite sono esatte: cercate di sfruttarle .In amore non abusate del vostro fascino.

Gemelli – Seguite le vostre intuizioni nel lavoro e non sbaglierete. Grande entusiasmo in amore.

Cancro – Qualcosa sta cambiando nei rapporti di collaborazione. Serata a sorpresa, sorprendente…

Leone – Finora nella professione avete indovinato ogni passo, ogni mossa. Un amore impaziente.

Vergine – Per fare passi avanti nella carriera contate sulle vostre forze. Evitate uno Scorpione.

Bilancia – Incontri e colloqui molto utili: sappiate essere diplomatici. Clima costruttivo in amore.

Scorpione – Nella professione vi trovate di fronte a sfide esaltanti. Un amore sta muovendo i primi passi.

Sagittario – Calma e distacco vi aiuteranno a vedere la situazione nel lavoro. Difficoltà superate in amore.

Capricorno – Non è il momento adatto per prendere decisioni importanti. Anima gemella è dietro l’angolo.

Acquario – Dovrete imporvi per non farvi trascinare in discussioni inutili. Più slancio negli affetti.

Pesci – Situazioni interessanti per la vostra attività professionale. Concedete al partner un’altra chance.