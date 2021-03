New Basket Agropoli sconfitta a Cercola

Non è riuscito l’allungo alla New Basket Agropoli che, questa sera, sul campo del Cercola ha rimediato una sconfitta (65-58). Una gara che, come previsto, è risultata ostica. La sfida di stasera va a chiudere il girone di andata, con tre gare vinte e due perse. Si riprenderà l’11 aprile prossimo quando i cilentani, nella prima di ritorno, saranno impegnati in trasferta contro Lamezia.

Questo il commento a margine della sfida del coach Franco Lepre: “Abbiamo dato poca intensità in mezzo al campo. Siamo stati molli, concedendo tanti rimbalzi e quindi secondi tiri agli avversari, situazione che poi ha pesato sul risultato finale.

Una gara molto combattuta nella quale loro hanno iniziato avanti, poi li abbiamo ripresi ma prima della ripresa hanno chiuso in vantaggio. Dopo la pausa lunga, abbiamo lottato punto su punto ma alla fine loro hanno avuto la meglio. Quando era quasi al termine, a circa un minuto dalla conclusione, l’arbitro ha prima fischiato un fallo a favore poi ha cambiato la decisione, dando palla a loro. E questo ha cambiato la possibilità di riprenderli per cercare la vittoria”. “Peccato – precisa – perché erano punti fondamentali per noi. Ma noi siamo questi, non vincolati a vittorie o sconfitte, il tutto finalizzato alla crescita del gruppo. Manteniamo – conclude – il primato in classifica con Cercola, in attesa del risultato di domani di Lamezia”.

TABELLINO

NEW BASKET AGROPOLI – BASKET CERCOLA 65 – 58

NEW BASKET AGROPOLI: Farese 6, Lepre 7, Tarolis 7, Borrelli 14, Di Mauro 3, Cordici 2, Pekic 19.

Parziali: 23-15; 11-22; 18-11; 13-10