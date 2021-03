Trentinara: un progetto per la rigenerazione dell’antica Chiesa di San Nicola

Il Comune di Trentinara, guidato dal sindaco Rosario Carione, ha deciso partecipare all’avviso pubblico promosso dal MIBACT per il finanziamento di progetti di rigenerazione urbana attraverso attività culturali e ricreative “Creative Living Lab” III edizione, in partenariato con l’Associazione culturale “Mineia” APS con sede in Capaccio Paestum, che realizzerà la progettazione e la presentazione del progetto.

Per far questo è stato approvato il progetto intitolato “Slancio D’amore” che vede come protagonista un nuovo spazio tra creatività e cultura nell’antica Chiesa di San Nicola, sita nel centro storico di Trentinara; la progettualità da candidare, ideata dall’artista Franco Palmentieri, rinomato scultore e pittore, prevede l’installazione di opere scultoree associate alla multimedialità, all’interno della Chiesa di San Nicola rendendola punto nevralgico per la rigenerazione urbana del centro storico cittadino.

L’avviso pubblico del Mibact si inserisce nel quadro delle azioni istituzionali in materia di rigenerazione urbana nei territori che vivono realtà di fragilità ambientale, sociale, culturale ed economica, non necessariamente lontani dal centro fisico urbano, ma caratterizzati dalla difficile accessibilità a servizi e infrastrutture.