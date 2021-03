Sporting Sala Consilina, ancora un rinvio per covid

Al Pala Rosselli di Aprilia si sarebbe dovuto disputare il match tra United Aprilia-Sporting Sala Consilina, partita valida per il 24° turno di campionato del Calcio a 5, Serie B del Girone F, rinviata per delle positività al COVID19 nella squadra guidata dall’allenatore Darci Folletto ( per i salesi si tratta della seconda partita consecutiva non giocata).

L’ultima vittoria per padroni di casa risale al 12 dicembre contro la Città di Potenza, disputatasi tra le mura amiche, vedendo protagonista Chiomenti con un bel poker. La classifica vede i laziali al penultimo posto, con la salvezza distante soltanto 3 punti. I salesi nel girone di ritorno non hanno trovato nessuna rivale e guidano la classifica, ma ad un solo punto di vantaggio dal Benevento, ovviamente per i salernitani si aggiunge anche questa partita da recuperare.

IL RESTO DEL PROGRAMMA

Il campionato di Calcio a 5, Serie B, riguardante il Girone F si apre alle ore 15:00 con 3 partite: A.P. Calcio A 5-Spartak Caserta C5 al Palajacazzi di Aversa, Città Di Fondi-Senise al Palasport Fondi e Junior Domitia-Alma Salerno, scontro diretto per i playoff, al Pala Domitia di Castel Volturno, con le due squadre distanti soltanto di 2 punti a favore dei padroni di casa. Alle 16:00 la sfida tra Benevento-Real Terracina P.E.P. al Paladua di Benevento, per poi concludersi alle ore 18:00 con il match tra Ecocity Futsal Cisterna-Città Potenza Calcio A 5 al Palacesaroni di Genzano. In questo turno di campionato i Leoni Futsal Club Acerra riposeranno.