Forte scossa di terremoto nell’Adriatico avvertita anche in Campania

Una scossa di terremoto è stata avvertita nella zona nel Mar Adriatico, in particolare nel litorale sud, alle 14.48 di oggi 27 marzo. Si tratta di una scossa di magnitudo 5.9 (scesa a 5.4 dopo una prima rivisitazione) che ha come epicentro la costa croata. Il movimento tellurico è stato avvertito anche in Campania.

Non si segnalano danni particolari ma molte le telefonate ai centralini del soccorso per avere chiarimenti su quanto sta accadendo. Secondo le prime stime, l’epicentro sarebbe localizzato a 120 chilometri a sud di Spalato e 68 km a nord ovest di Vieste.

La scossa sarebbe partita da una profondità di circa 60 chilometri.