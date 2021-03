Codacons: «Nel Cilento sempre meno spiagge libere»

Promette battaglia il Codacons e lo fa in merito all’erosione costiera e al diritto dei cittadini ad avere una spiaggia pubblica. «Il problema dell’erosione costiera nel Cilento è un problema atavico – afferma Bartolomeo Lanzara del Codacons – perché le responsabilità sono molteplici e vanno da una edificazione selvaggia e disordinata delle nostre coste cominciata negli anni ’60 , troppo spesso, “tollerata”, da chi doveva vigilare all’uso indiscriminato delle risorse naturali. Come è accaduto con l’ estrazione di inerti lungo le foci dei fiumi o direttamente sulle spiagge».

« Per limitare l’ erosione – continua Lanzara – occorrerebbe un’ intervento della regione più incisivo per salvaguardare la costa cilentana. Troppi interventi si sono alternati nel tempo senza risolvere il problema. Secondo noi andrebbe aperta una discussione e indagine tecnica per analizzare bene gli studi e soluzioni già prospettate dal CNR, Università e Autorità di Bacino e, finalmente, contrastare seriamente il fenomeno dell’ erosione delle spiagge che stanno scomparendo»

«Secondo noi, una soluzione adeguata ai problemi legati alla fruizione della spiaggia libera dovuta all’emergenza Covid – 19. non è più rinviabile – sottolinea Lanzara – Le segnalazioni che ci sono giunte riguardano i comuni costieri del Cilento che, per gestire meglio e senza costi l’emergenza sanitaria, stanno valutando di affidare le spiagge agli stabilimenti balneari con ampliamenti a discapito della spiaggia pubblica in modo, eccessivo, rispetto a quello che prevede la legge. Un rischio che deve essere assolutamente evitato perché le spiagge pubbliche sono destinate a servire i bisogni della collettività. Il sole e il mare sono da sempre ritenute fonti benefiche per la salute delle famiglie con bambini, che sono state costrette, in questi mesi, a stare chiusi in casa e non tutte sono in condizione di pagare i costi di una spiaggia privata per assicurarsi un diritto, costituzionalmente garantito, che è il diritto alla salute».

«Pertanto, è necessario e urgente al fine di evitare, in una situazione economicamente critica per molte famiglie, di non usufruire della spiaggia e del mare scongiurando eventuali speculazioni che sarebbero vergognose e immorali in questo delicato momento», conclude Lanzara.