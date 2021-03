Ascea: dopo 35 anni al via i lavori al municipio

ASCEA. Al via lavori presso il municipio di Ascea. Interventi programmati nei mesi scorsi quando l’amministrazione comunale ha disposto lo stanziamento di risorse destinate a risolvere alcune criticità che da tempo interessavano l’edificio e per restituire ad esso dignità. In particolare erano anni che si segnalavano infiltrazioni d’acqua che hanno determinato danni soprattutto nell’aula consiliare.

Problemi erano stati messi in evidenziati alle gradinate in legno e all’intonaco. Ma non solo: danni erano emersi anche sulle scale esterne, sugli infissi e nell’ingresso principale.

Di qui la scelta di avviare i lavori.

«Dopo circa 35 anni, iniziati i lavori di riqualificazione dell’aula consiliare e della facciata esterna della Casa Comunale. Avanti con la politica dei fatti», le parole del sindaco Pietro D’Angiolillo.