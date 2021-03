Altavilla, anziano trovato morto nella sua abitazione

Da alcuni giorni non dava sue notizie. I figli, preoccupati dall’assenza e dall’impossibilità di contattare il padre hanno fatto scattare l’allarme. Purtroppo per Ezio Ventre, 83 anni, non c’è stato nulla da fare. Nella serata di giovedì il corpo dell’uomo è stato rinvenuto all’interno della sua abitazione di località Cerrelli.

Sono stati i carabinieri ad accedere nell’appartamento insieme ai familiari trovandolo privo di vita.

La salma di Ezio Ventre è stata trasferita presso l’ospedale di Eboli dove ieri è stato eseguito l’esame esterno del corpo. Il decesso è avvenuto per cause naturali, forse un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo. L’uomo era molto conosciuto nella comunità altavillese. Per anni aveva svolto la professione di fotografo.