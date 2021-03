M’illumino di meno, anche Pertosa e Serre aderiscono

C’è anche Pertosa tra i comuni aderenti a M’illumino di meno, la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata da Caterpillar Radio2, che viene celebrata oggi venerdì 26 marzo.

Quest’anno l’evento è dedicato al “Salto di specie” ovvero all’evoluzione ecologica nel nostro modo di abitare il pianeta attraverso azioni come la mobilità sostenibile, le energie rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione degli sprechi alimentari.

Come segno concreto di partecipazione all’iniziativa, le luci del Municipio saranno spente dalle 19 alle 20.

“Inoltre, come Amministrazione, abbiamo promosso e lavorato al progetto di una ciclo-stazione di bike sharing per la mobilità sostenibile, che presto sarà completato – fanno sapere da palazzo di città – Invitiamo tutti a essere parte di questa Giornata, per mostrare la volontà di adottare comportamenti sempre più rispettosi dell’ambiente.

Anche il Comune di Serre ha deciso di aderire all’iniziativa spegnendo le luci del monumenti ai caduti e in parte quelle di via D’Aniello, via Cornetti e piazza Vittrorio Veneto.