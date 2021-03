Gioi: crollo nell’area del Convento, ok alla messa in sicurezza

GIOI. É stato approvato e finanziato dal Genio Civile l’intervento di messa in sicurezza della strada oggetto del crollo nell’area del Convento di San Francesco.

“La Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile, Regione Campania, ha approvato la proposta progettuale presentata dall’UTC del Comune di Gioi per una somma pari ad euro 44.000,00 (IVA compresa) – fanno sapere da palazzo di città – Il percorso che ci ha portato al raggiungimento dell’obbiettivo è stato fatto di ripetuti sopralluoghi da parte degli ingegneri del Genio Civile (dipartimento di Salerno), dei referenti del CONSAC (per controllare lo stato della fognatura) e del nostro ufficio tecnico oltre che del vigile Roberto Romano per monitorare lo stato dell’area.”

L’intervento consentirà la messa in sicurezza dell’area e la riapertura della strada al transito di pedoni e veicoli; la ricostruzione del muro, inoltre, seguirà ad una specifica progettazione (già finanziata) che verrà realizzata in accordo con la Sovrintendenza.

Lo scorso 27 ottobre, difatti, le piogge incessanti dei giorni precedenti avevano determinato la frana di un muro di contenimento in pietra che a sua volta aveva determinato un buco nella pavimentazione sovrastante, apertosi al passaggio di un’auto che vi era rimasta bloccata. L’episodio è avvenuto nei pressi dell’antico convento di San Francesco nel centro storico di Gioi.