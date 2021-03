Agropoli, attivi nuovi punti per il wifi gratuito

Da oggi nella Città di Agropoli sono attivi nuovi punti hotspot wifi per navigare in rete gratuitamente. Alle aree del centro cittadino, Moio e lungomare, è stato aggiunto il parco pubblico, il centro storico e il porto. I lavori sono finanziati con fondi del bando Wi-Fi4EU, cui la l’amministrazione comunale ha partecipato, risultandone beneficiaria. “Puntiamo in futuro a coprire l’intero territorio”, ha spiegato il sindaco Adamo Coppola.

Per collegarsi è basta attivare la rete wifi sul dispositivo e cercare la voce “Wi-Fi4EU Città di Agropoli” quindi premere su “Connect”.

La speranza dei cittadini è che anche nelle aree dove il servizio era già attivo non vi siano disservizi come spesso è stato segnalato.