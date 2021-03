26 Marzo: 3 anni fa ci lasciava Fabrizio Frizzi

E’ l’85° giorno dell’anno, 12ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 279 giorni.

Santi del giorno

Santo Emanuele (Martire)

San Ludgero di Munster (Vescovo)

Santo Quadrato (Martire)

Santo Teodosio (Martire)

San Bercario (Abate)

San Castulo (Martire)

Sant’Eutichio di Alessandria

Santi Montano e Massima (Sposi, Martiri)

Etimologia

Emanuele, nome biblico, deriva dall’invocazione con la quale il profeta Isaia invocò il Messia atteso dal “popolo eletto”: “Imma-nu-El”, “Dio è con noi”. Nel Vangelo secondo Matteo, anche Gesù era indicato con l’epiteto di “Immanuel”. Da qui la pronta diffusione del nome già nelle prime comunità cristiane.

Proverbio del giorno

Quando marzo è piovoso, il frutteto è generoso.

Aforisma del giorno

La nostra nascita non è altro che l’inizio della nostra morte. (Edward Young)

Accadde Oggi

2001 – Debutta la prima band virtuale

Sei nato oggi?

Anche se non ti mancano l’ardore e l’entusiasmo tipici del tuo segno, riesci comunque ad agire in modo prudente e ponderato. Questa particolare combinazione ti permette di ottenere nel lavoro buoni risultati o addirittura un grande successo. In amore prediligi le situazioni stabili, detesti le tensioni e riesci a creare intorno a te un clima sereno e rassicurante.

Celebrità nate in questo giorno

1948 – Steven Tyler

1893 – Palmiro Togliatti

1975 – Roberto Bolle

1947 – Elton John

Scomparsi oggi

2018 – Fabrizio Frizzi

1827 – Ludwig van Beethoven