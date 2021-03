Sapri, anziana positiva al covid: aveva già ricevuto la prima dose del vaccino

Un nuovo caso covid è stato registrato questa mattina a Sapri. Positiva una signora di 89 anni, per la quale si è reso necessario anche il ricovero in terapia intensiva a causa di problemi respiratori. In queste ore sarà trasferita presso il reparto covid dell’ospedale di Ariano Irpino.

La donna, che ha delle serie patologie pregresse, aveva già ricevuto nei giorni scorsi la prima dose del vaccino Pfizer. Probabilmente non si era ancora immunizzata. “Una sola inoculazione non crea scudo totale”, fanno sapere gli esperti.

Al momento le sue condizioni sarebbero gravi ma stabili. Immediatamente, come da protocollo, i familiari e i contatti stretti della donna sono stati posti in isolamento in attesa di tampone.