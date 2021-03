La proposta: “Subito un centro vaccinazione a Sapri”

“Attivare con urgenza un centro vaccinazione nella Città di Sapri”. Ad avanzare la richiesta Pamela Marino, consigliere comunale del gruppo SapriDemocratica. “Le immagini dei giorni scorsi, con i nostri anziani in fila nelle scale dell’ospedale in attesa della somministrazione del vaccino, avrebbero richiesto una iniziativa immediata dal parte del Sindaco di Sapri…che invece non ha mosso un dito (come sempre!)”, dice l’avvocato soprese.

Di qui l’annuncio: “SapriDemocratica chiederà all’amministrazione comunale di farsi parte attiva per la realizzazione di un centro per la vaccinazione, ad esempio presso il palazzo dello sport o l’auditorium comunale, renderebbe più celere e sicura la fase della campagna vaccinale, nel rispetto delle indicazioni contenute nel nuovo Piano vaccinale emanato dal generale Bruno Figliuolo”.

Un centro di vaccinazione a Sapri sarebbe importante per la comunità: “Avrebbe il vantaggio di ridurre i disagi per la popolazione evitando inutili spostamenti (il personale della scuola è dovuto andare a Policastro), con indubbi benefici in termini di efficienza ed efficacia della campagna vaccinale, in linea con la necessità di comprimere i tempi per favorire, quanto prima, la più ampia copertura della popolazione. Basta seguire l’esempio di altri Sindaci (Baronissi, Santa Marina…) che hanno già realizzato strutture idonee e sicure alla vaccinazione dei loro cittadini”.

“La Città di Sapri è sempre più ultima, grazie alla distrazione di Gentile e all’indifferenza dei suoi amministratori….è il momento di occuparsi seriamente dei Cittadini, le chiusure tanto sostenute non risolvono i problemi!!! Centro Vaccini ospedale di Sapri”, conclude il consigliere comunale.