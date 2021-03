Campania: ok alla ripresa dei mercati

È in corso di definizione, e sarà pubblicata in giornata, un’ordinanza con la quale, sulla base degli ultimi dati acquisiti in relazione alla situazione epidemiologica, a modifica della precedente ordinanza n.10, la Regione Campania dispone che le attività mercatali relative ai generi alimentari, agricoli e florovivaistici, sono consentite subordinatamente all’adozione da parte dei Comuni di piani di sicurezza finalizzati a regolare gli accessi alle aree mercatali, con percorsi separati, a evitare assembramenti e comunque nel rispetto dei protocolli d sicurezza.

La Regione, inoltre, ha informato che da oggi saranno pubblicate informazioni quotidiane e settimanali con gli aggiornamenti dei dati reali della campagna di vaccinazioni in Campania, anche per far fronte a disfunzioni registrate negli ultimi giorni sulle piattaforme nazionali.

Questa al momento la situazione.

Prime dosi: 488.318.

Seconde dosi: 229.872.

Totale somministrazioni effettuate: 718.190.

La Regione segnala inoltre che per quanto riguarda gli “over 80”, la percentuale dei vaccinati è del 60,7 %, del personale del mondo della scuola, compreso quello delle università è del 83,51%, quella delle forze dell’ordine del 79,4%.