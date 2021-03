Scomparsa Tarallo, Italia Nostra: “Se ne va una grande figura”

Spazio pubblicitario

È morto Giuseppe Tarallo, 72 anni, già presidente del Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, importante esponente del movimento ambientalista.

Laureato in lettere classiche, insegnante e bibliotecario di formazione, nel 1993 a Montecorice, Tarallo divenne il primo sindaco verde della penisola. Dopo quell’esperienza, dal 2001 al 2008 fu Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

«Con lui se ne va una grande figura – ha sottolineato Luigi De Falco, Vicepresidente di Italia Nostra – Ricordo la tenace resistenza esercitata assieme per poter convincere le autorità a demolire l’hotel Castelsandra a Castellabate, confiscato al clan di camorra Agizza-Romano, realizzato in dispregio dei vincoli paesaggistici e ampliato dal clan dopo il suo “acquisto”, con ulteriori volumi.

La sua scomparsa è una notizia drammatica per l’intera comunità del Cilento e per noi tutti. Ci stringiamo intorno alla sua famiglia in questo momento di dolore ricordando la sua convinta dedizione alla causa del rispetto del paesaggio e dell’ambiente, il suo impegno nella difesa di un territorio difficile e la sua grande generosità affinché un ambito prezioso come quello del Cilento fosse salvaguardato per le generazioni future».